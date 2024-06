Des prix multipliés par trois : le jus d'orange, un luxe ?

Face au rayon jus d'orange, Julie est un peu perplexe. Elle regarde les prix et n'en revient pas. C'est 2,39 euros le litre pour une grande marque, 1,59 euro pour une entrée de gamme. La boisson phare du petit-déjeuner coûte de plus en plus cher, son prix a triplé en deux ans. Résultat, Véronique préfère le jus multivitaminés, presque deux fois moins cher. Le rayon jus d'orange, elle s'y arrête beaucoup moins. Pourquoi cette flambée des prix ? Réponse à 10 000 kilomètres de là, nous sommes au sud du Brésil. Près de 85 % de la production mondiale de jus d'orange vient de là-bas. Le problème, c'est que les agriculteurs brésiliens n'arrivent plus à produire autant qu'avant. Notre équipe suit Caio Freire, gérant d'une plantation qui exporte 8 000 tonnes d'oranges par an, une plantation qui souffre. Caio veut nous montrer contre quoi il se bat depuis plusieurs années. Par terre, les fruits touchés par la maladie du dragon jaune s'accumulent. Traiter la maladie, cela veut dire pulvériser un produit censé repousser les insectes porteurs de la bactérie dévastatrice. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Rossi, V. Berlgrand-Barbier