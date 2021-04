Des pumas dans la ville de Los Angeles

Un puma au cœur de Los Angeles, ça n’a rien d’exceptionnel. Il suffit d’allumer la télé pour s’en rendre compte. Régulièrement, ces fauves font des incursions en pleine journée dans les jardins, les caves ou même les cours d’école. Et à chaque fois, des dizaines d’hommes armés sont pour tirer des fléchettes tranquillisantes.Tous ces pumas sont relâchés dans la nature, mais finissent par revenir. Certains sont même équipés d’un collier GPS pour surveiller leur déplacement. Et quand la nuit tombe, les caméras de surveillance immortalisent cette jungle urbaine. Un puma a même emménagé depuis dix ans dans un parc de la ville. Dans cette ville tentaculaire, ils sont plus d’une centaine à cohabiter avec les hommes. Mais les attaques sont rarissimes. On a parfois l’impression que les pumas envahissent Los Angeles. C’est plutôt l’inverse. C’est la ville qui envahit le territoire de ces animaux. Les pumas n’ont quasiment plus d’espace pour vivre. Découvrez la totalité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.