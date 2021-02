Des QR codes au restaurant et à la salle de sport : comment ça va fonctionner ?

Et si votre smartphone vous permettez de retourner au restaurant ou à la salle de sport, en donnant à votre place votre nom, prénom et numéro de téléphone ? Le gouvernement étudie cette option via l'application TousAntiCovid. Vous devrez scanner des QR codes à l'entrée de ces lieux considérés à risque. Avant leur fermeture, vous deviez déjà laisser vos coordonnées sur un carnet de rappel pour tracer les contaminations à la covid-19. Le système du QR code est censé faciliter ce traçage. "Nous ne saurons absolument rien des restaurants où vous êtes allés", assure Cédric O, secrétaire d'État chargé du Numérique. "La seule chose qui sera possible, c'est que vous recevrez une alerte si quelqu'un a été en même temps que vous et s'est déclaré ensuite contaminer au Covid-19", précise-t-il. Des QR codes seront également affichés à l'entrée des bars et des salles de sport. "C'est un moyen de prouver que nous ne sommes pas des foyers de contamination. Le QR code va venir nous aider de ce point de vue là", réagit Julien Speranza, manager de l'Appart Fitness. En Grande-Bretagne, le système a été expérimenté pendant quatre mois, avant la fermeture des bars et restaurant en début d'année. Un délai encore trop juste pour juger de son efficacité.