Des rabais mais peu de stocks pour les soldes d’été

Cette année 2022, Muriel a décidé de mettre le paquet sur les promotions dès le début des soldes. Il faut dire qu'il y a urgence avec la baisse du pouvoir d'achat, elle a vu moins de clients dans les magasins. Les stocks se sont accumulés et il y a donc beaucoup de stocks à écouler. Cependant, les soldes ne suffisent pas à faire revenir les clients. En période de forte inflation, il faut des arbitrages et les vêtements ne sont pas vraiment prioritaires. Moins d'achats plaisirs, la tendance se vérifie pour tous les Français. En 2019, à la même période, les Français ont acheté 22 articles en moyenne, contre 20 en 2022. Les soldes sont beaucoup moins attendues qu'avant. Certaines grandes marques changent donc de stratégie. Elles fabriquent moins, renouvellent moins souvent les collections et limitent les stocks au maximum. Dans la plupart des départements français, les soldes vont durer quatre semaines, jusqu'au 19 juillet. T F1 | Reportage N. Robertson, B. Poizeul