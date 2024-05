Pickpockets : la méthode extrême de lycéens qui s'improvisent justiciers

Ils sont quatre, des copains de lycée, 16 ans. Leurs parents ne sont pas au courant, mais, depuis sept mois, tous les week-ends, ils filment des pickpockets et postent les vidéos sur les réseaux sociaux. Ils repèrent une jeune femme. Dans ses mains, il y a une fausse pétition, soi-disant pour des enfants handicapés, une ruse bien connue pour obtenir de l'argent des touristes. Sous nos yeux, elle n'a volé personne. Les lycéens l'accusent d'être une pickpocket. Les pancartes, le haut-parleur, le même équipement, tous les week-ends, les touristes sont médusés par cette scène. Quelques-uns protestent, beaucoup approuvent. Filmée en permanence, la jeune femme riposte en jetant des graviers. Au total, la course-poursuite dure une dizaine de minutes. Les lycéens récupèrent la fausse pétition. La même scène se répète, quelques minutes plus tard, avec une autre femme. Elle trouve refuge dans l'ascenseur d'un parking. C'est un vigile qui met fin à la poursuite. Sur les réseaux sociaux, les lycéens ont posté de nombreuses vidéos déjà vues des millions de fois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F.X. Ménage, L. Cloix, S. Humblot