Des règles un peu allégées pour les restaurants qui rouvriront le 2 juin

La réouverture des cafés et des restaurants en zone verte est l'une des mesures très attendues de la deuxième phase du déconfinement. Elle est envisagée, mais pas encore certaine, pour le 2 juin. Quant aux conditions de cette reprise, les discussions en cours portent sur un espace d'un mètre minimum entre chaque table. Et pour les repas de groupe, ce sera huit personnes tout au plus. Reportage à Bordeaux, où la profession s'organise pour appliquer le protocole sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.