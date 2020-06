Des restaurateurs attaquent leur assureur pour être indemnisés

Après 79 jours de fermeture, de nombreux restaurants et cafés ont retrouvé leurs habitudes. Mais cette reprise n'effacera pas les onze semaines sans aucune rentrée d'argent. Des milliers de restaurateurs ont ainsi demandé des indemnisations auprès de leur assurance. Des demandes souvent restées vaines. Les propriétaires ont donc porté plainte devant la justice.