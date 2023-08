Troublants humanoïdes : des robots (presque) en chair en os

Perfectionné par l'ingénieur américain Daniel Lofaro dans un atelier de Virginie aux Etats-Unis, Sophia est un robot humanoïde. Cette machine a deux bras, deux jambes et elle est capable de tenir une conversation dans n'importe quelles langues. Les expressions faciales de Sophia ressemblent, à s'y méprendre, à celles d'un humain fait de chair et d'os. Mais à quoi peut-elle servir une telle machine ? Cet ingénieur de l'entreprise "Hanson Robotics" voit grand. Selon lui, elle est élégante, belle. Et il aimerait faire d'elle une star de premier rang, type Madonna. L'une de ses idées, c'est de la faire jouer dans des films avec de vrais acteurs. Bien loin le temps où les robots humanoïdes n'étaient que des fantasmes d'auteurs de science-fiction. La preuve, il y a quelques semaines, les Nations Unies ont organisé une conférence de presse animée par neuf robots presque humains. Ces dernières années, la robotique a fait des progrès spectaculaires. Mais ces machines sont-elles plus intelligentes et plus agiles que les humains ? Créer un robot avec une tête, des bras et des jambes est-il un défi technologique simple ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Poupon, S. Belmar