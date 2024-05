Des salariés prêts à tout pour sauver leur imprimerie à Saint-Étienne

Ils sont fiers de nous faire visiter leur imprimerie, les outils dernier cri et les produits qu'ils fabriquent. Ils espèrent avoir de la chance pour sauver leur entreprise, placée en liquidation judiciaire depuis trois mois. La mauvaise gestion des gérants successifs a généré quatre millions d'euros de dettes. Mais les 29 salariés n'ont pas baissé les bras pour autant. Et pourquoi ne pas devenir leur propre patron ? Autrement dit, créer une société coopérative (Scop) qui effacerait la dette. Pour cela, il leur fallait un apport, 3 000 euros par salarié. "On est des ouvriers. Donner financièrement, c'est quand même énorme pour nous. Si on le fait, c'est qu'on y croit", confie Marie-Claire Tixier, salariée chez Morassuti. Ils y croient, car les carnets de commandes sont pleins. Mais il leur manque encore 40 000 euros pour réussir leur pari. Ils ont donc lancé une cagnotte en ligne. Si le tribunal de commerce valide leur dossier, ils ont déjà prévu de recruter un responsable financier d'expérience, pour à l'avenir, bien gérer les comptes de l'entreprise. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize