Des séjours pas comme les autres

Le jour vient de se lever, l'heure du petit déjeuner a sonné. Le couple que nous avons rencontré, à Pouzauges (Vendée), va le savourer au milieu du lac, dans une cabane flottante. Une nuit dans ce cadre paisible coûte environ 135 euros. Il suffit d'appuyer sur un bouton et un treuil électrique les ramène à terre. Un concept unique en France. Aux Loges (Seine-Maritime), Driss et ses parents dormiront ce soir dans un bateau à terre. Quelques jours de vacances dans le camping "L'aiguille creuse" pour une occasion toute particulière. "Avant-hier, c'était les six ans de mon fils Driss. C'était une petite surprise supplémentaire pour son anniversaire", a confié la mère. Le petit garçon est aux anges, surtout quand il apprend que le bateau, dans lequel il se trouve, a passé 40 ans en mer avant de jeter l'ancre dans le camping. Le voilier a été conservé en l'état. À bord ni douche ni toilettes. "C'est tout l'intérêt de l'originalité. C'est plus vécu comme une expérience, plus que la recherche d'un confort", a expliqué Karine Louiset, gérante du camping "L'aiguille creuse". TF1 | Reportage C. Ebrel, L. Jeanson, C. Souhaut