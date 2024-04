ENQUÊTE - Des sites des JO cernés par les décharges

Cet été 2024, ils seront des milliers de spectateurs dans ce bâtiment, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le problème, c'est que juste à côté, malgré les blocs de béton et le grillage, une décharge à ciel ouvert a remplacé ce qui était auparavant un camping. Au total, sur trois hectares, s'étale une poubelle géante. Durant au moins trois ans, des particuliers et des entreprises du BTP ont déversé, sans rien payer, leurs déchets en toute illégalité. Aujourd'hui, le site est sécurisé, un déblayage se fera dans quelques jours, alors que les épreuves olympiques de vélo, de BMX et de VTT se dérouleront juste à côté. À l'autre bout de l'Île-de-France, l'entrée du parc expo de Villepinte, qui accueillera aussi des épreuves olympiques, est remplie de montagnes de déchets, cette fois sur la route. Cette décharge sauvage se trouve au pied d'un complexe hôtelier, qui accueillera touristes et organisateurs. Le spectacle actuel révulse tout le monde. Après des mois d'inaction, le grand nettoyage est prévu par les Mairies, le Grand Paris et les préfectures. Si les dépôts sauvages pullulent, c'est notamment parce que les décharges classiques coûtent de plus en plus cher. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage, O. Cresta