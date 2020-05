Des soignants atteints du coronavirus ont développé une immunité

C'était l'une des grandes questions autour du nouveau coronavirus : ceux qui ont eu le Covid sont-ils immunisés à vie ? La réponse est oui. L'Institut Pasteur et le CHU de Strasbourg ont pratiqué des tests sur 160 soignants qui avaient des formes légères de la maladie. Les résultats ont montré que 159 d'entre eux avaient développé une immunité.