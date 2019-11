Des solutions contre les crues ?

Voici trois possibilités pour éviter qu'une rivière ne déborde dans des zones sensibles. Il y a d'abord la construction de digue, de hauts murs qui pourront contenir l'eau. La deuxième solution, c'est de draguer le lit de la rivière. La troisième piste et la plus radicale, c'est l'expropriation en vue de détruire purement et simplement les habitations qui se trouvent en zone inondable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.