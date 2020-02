Des stations de ski sur la piste des économies d’énergie

Grâce à un nouveau système et des outils innovants, la station des Orres a réussi à réduire de 20% sa consommation d'eau et d'électricité. C'est une nécessité, car il va falloir produire de plus en plus de neige artificielle pour pallier le manque de neige naturelle. L'enjeu est avant tout économique. La station de Serre-Chevalier, elle, a investi 3,6 millions d'euros dans deux éoliennes et 1 400 panneaux photovoltaïques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.