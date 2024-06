Des torrents de boue dans les rues de la Haute-Savoie

Le courant a tout emporté sur son passage. Un motard s'est retrouvé piégé par la force de l'eau et a été traîné sur plusieurs mètres, sous les yeux des riverains impuissants. "Depuis mon magasin, je vois les gens qui le regardent, qui le filment, et le motard qui tombe, qui est dans l'eau et en train de se laisser aller qui n'arrive pas à se relever.", s'exprime Gaëtan Latour, commerçant à Collonges-sous-Salève. Il réussit finalement à s'en sortir. Comme lui, à Collonges-sous-Salève, les habitants se sont laissés surprendre par les 80 millimètres de pluie qui se sont abattus brutalement la nuit du dimanche 9 juin. Certains se sont même retrouvés bloqués dans des appartements, et ont dû faire appel aux secours. Les interventions se sont multipliées dans la journée. Dans un des quartiers les plus touchés, des électriciens ont dû installer un groupe électrogène pour une centaine de foyers. Si les dégâts sont nombreux, aucune victime n'est à déplorer. Les interventions des secours devraient prendre fin pendant la nuit ou dans la matinée du 11 juin. TF1 | Reportage É. Regaud, F. Marchand