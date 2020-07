Des vacances à côté de chez soi : direction la Savoie

Un certain nombre de nos compatriotes ont décidé de passer les vacances tout près de chez eux en cet été particulier. C'est le cas d'un groupe de Lyonnais venus visiter un chalet d'alpage, où l'on fabrique du Beaufort. En pleine montagne, les gestes barrières sont faciles à respecter. Et c'est justement ce qu'ils sont venus chercher. Reportage en Savoie.