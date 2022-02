Des vacances d’hiver à la mer

Installé dans le centre du Lavandou (Var), ce commerçant multiplie les locations de vélos depuis quelques jours. Une vingtaine même le week-end dernier. Ces touristes sont venus de Savoie, et pour eux, pas de ski, mais du vélo en bord de mer. Dans cette station balnéaire, les vacanciers sont plus nombreux cette année en février. La douceur du climat n'y est sans doute pas pour rien. 17°C sur la plage cet après-midi. Une fréquentation en hausse alors qu'une partie des établissements du Lavandou est encore fermée en cette période. Conséquence, des hôtels complets comme celui-ci, alors qu'il est ouvert depuis seulement quatre jours. En cette période, l'hôtel propose des tarifs 40% moins cher qu'en haute saison. Les restaurants font aussi le plein. Ici, on sert 60 couverts par jour, dont une partie en terrasse. Se faire plaisir en s'offrant aussi certaines activités. Un peu plus loin, ce jardin au Rayol-Canadel qui propose de découvrir des mimosas a vu sa fréquentation exploser. Il accueille même deux fois plus de touristes pour les vacances de février qu'il y a trois ans. TF1 | Reportage L. Huré - H.P. Amar