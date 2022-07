Des vendanges de plus en plus précoces dans l'Aude

À Fitou (Aude), des premiers coups de sécateurs dans les vignes aussitôt dans l’été, même pour la famille de Laurent Maynadier, vigneron depuis treize générations, c’est du jamais-vu. Le domaine Champ des Sœurs, peut revendiquer le titre de vendange la plus précoce de France. C’est également une surprise pour Mattéo, le jeune porteur réquisitionné dès ce lundi 25 juillet. Il ne pensait pas être appelé aussi rapidement. Les conditions de travail sont plus dures pour les saisonniers en raison des fortes chaleurs. Mais le raisin ne peut pas attendre. Louis, 70 ans, s’active depuis sept heures du matin. Pour le propriétaire du domaine, une vendange si précoce est plutôt mauvais signe. “Avec le réchauffement climatique, la plante accélère son processus. Il y a un seuil à partir duquel elle n’y arrivera pas. Donc les risques sur les prochaines années et sur la fin de la vendange, c’est justement le manque d’eau”, a résumé Laurent Maynadier. Un manque d’eau, qui ne met pas en péril la récolte de muscat, mais qui pourrait menacer les vendanges des prochains cépages. TF1 | Reportage P. Remy, A. Bacot, J.V. Molinier.