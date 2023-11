Des vents à plus de 170 km/h : la Manche frappée par la tempête

Sur les côtes de la Manche, les rafales de vent sont assourdissantes, les bourrasques sont violentes, et la mer est déchaînée. Il est impossible de tenir debout. Sur la route, l’écume déborde et envahit les trottoirs. Ce jeudi matin, pendant la tempête qui a traversé le nord-ouest, les rues étaient vides. Et quand il faut marcher pour se mettre à l'abri, il est difficile d'avancer. Cet après-midi, il y a eu seulement des abats d'eau, le vent a commencé à tomber. Après le passage de la tempête, Jean-François arrive sur son terrain. Il découvre l'un de ses plus vieux arbres complètement dessouché. Sur les côtes de la Manche, des dizaines de rues doivent encore être balayées, mais cela pourrait prendre plusieurs jours. Des vagues de plusieurs mètres de haut ont déferlé sur les côtes. Ce soir, certains habitants restent encore confinés chez eux. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Sisco, S. Iorgulescu