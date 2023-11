Des villages cernés par les eaux : la solidarité s'organise

Ce vendredi soir, nous survolons le village de la Calotterie, au bord de la Canche. La commune est encore engloutie par le fleuve. La situation reste encore dangereuse. Alors, à Montreuil-sur-Mer, environ 30 personnes ont été évacuées ce matin. La plupart des habitants n'ont plus d'électricité ni de gaz. Au centre du village, une boulangerie a été aussi inondée. Pour limiter les dégâts, les propriétaires peuvent compter sur la solidarité. À quelques kilomètres de là, à Attin, un barrage de gendarmes empêche les voitures de passer. La route est totalement submergée par l'eau, alors, cette commune se retrouve isolée. Les élus apportent leur aide aux habitants sinistrés. L'eau a envahi toutes les maisons dans la région. La solidarité s'organise pour venir en aide à ceux qui sont les plus touchés. Dans le département, les ravitaillements de nourritures et d'eau sont précieux. Ce soir, des dizaines de milliers de personnes n'ont pas toujours accès à l'eau courante. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Thomas Misrachi, F. Amzel