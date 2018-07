La descente des champions vue du bus à impériale

La liesse ne retombe pas deux jours après la parade des Bleus sur l'avenue des Champs-Elysées. Eux non plus, n'oublieront jamais ces retrouvailles. La ferveur était encore plus impressionnante depuis le toit du bus. C'est l'histoire d'une descente au paradis pour 300 000 personnes en euphorie, pour des joueurs sans voix, ou presque. Un bonheur enfin partagé après six semaines d'isolement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.