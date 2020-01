Désengagement royal du prince Harry et de Meghan Markle : les réactions des Britanniques

La décision du couple princier a été très mal accueilli au palais de Buckingham. La Reine vient de demander une issue rapide à ce conflit. D'ailleurs, les avis des Britanniques divergent. Mais que s'est-il passé dans l'esprit du prince Harry et de son épouse Meghan ? Pourquoi ont-ils pris une décision aussi radicale ? Les détails avec Brigitte Garambois, notre correspondante à Londres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.