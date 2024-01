Désert d'Abu Dhabi : quatre millions de panneaux solaires

Au sud d'Abu Dhabi, nous devons rouler une trentaine de kilomètres dans le désert, là où il y a assez d'espace et assez de soleil pour accueillir quatre millions de panneaux photovoltaïques. Au pays du pétrole, se trouve un immense parc solaire. Avec une superficie de 21 km², il s'agit de l'un des plus grands du monde. Il a été inauguré cet automne, après deux ans de travaux. EDF détient 20% du projet. Elle s'est alliée avec des géants émiratis et chinois. Parmi les dernières innovations, ces panneaux ont des capteurs des deux côtés. Cela fait gagner entre 5% et 10% d'énergie en plus. "Ces panneaux sont bifaces. Cela nous permet de produire plus avec la même surface", explique Quentin des Cressonnières, directeur des opérations chez EDF Renouvelables Moyen-Orient. TF1 | Reportage B. Augey, R. Reverdy