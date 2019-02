La désertification médicale touche aussi les villes

Contrairement à ce que l'on pense, la désertification médicale touche aussi les grandes villes. L'Île-de-France par exemple compte 22 000 médecins, et la moitié sont en âge d'aller à la retraite d'ici cinq ans. La flambée des prix de l'immobilier freine les nouvelles installations. Pour y faire face, certains jeunes médecins ont fondé des cabinets collectifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.