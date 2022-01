Déserts médicaux : comment le Loiret attire les médecins

Ils n'avaient plus de généraliste depuis sept ans dans le village jusqu'à l'arrivée du docteur Florence Lauberty il y a six mois. Vienne-en-Val, à 30 km d'Orléans, a reçu cet été un coup de pouce. La région Centre-Val-de-Loire a proposé de salarier la généraliste. Même avec une maison de santé flambant neuf, le village n'attirait pas les médecins libéraux. Il fallait d'autres avantages. De nouveaux logements se construisent, le village grossit. Les 2 000 habitants se sentent démunis. La région espère attirer un deuxième médecin pour épauler le docteur Lauberty avec la promesse d'un secrétariat, de moins de paperasses administratives, de plus de temps pour les soins. Objectif : 300 salariés d'ici 2028 dans tout le Centre-Val-de-Loire. TF1 | Reportage J. Devambez - S. Roland - M. Gatineau