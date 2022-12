Déserts médicaux : la solution des médecins étrangers ?

Aller chercher des talents à l'étranger pour combler nos déserts médicaux, l'idée paraît ingénieuse. Mais de quel besoin parle-t-on ? Un Français sur dix n'a pas de médecin traitant, soit six millions de patients. En plus de cela, près de la moitié des généralistes a plus de 60 ans. Le projet de loi faciliterait la venue des médecins quelle que soit leur spécialité, mais aussi de sage-femmes, de chirurgiens dentistes et de pharmaciens, après examen de leurs connaissances. Et c'est sur ce dernier point que s'interroge un syndicat. "Il faut être sûr des acquis en question. C'est-à-dire que c'est parfois très compliqué de se renseigner sur leur université d'origine, en fonction du pays, et d'avoir effectivement l'assurance du cursus qu'ils ont fait", déclare Dr. Sophie Bauer, président - Syndicat des médecins libéraux (SML). La France aurait un besoin urgent de 6 000 à 8 000 médecins généralistes. Du côté de l'hôpital, que peuvent faire les médecins étrangers . Plus de 22 000 médecins diplômés à l'étranger exercent déjà en France. Pour cela, ils ont dû obtenir d'être reconnus par l'ordre de leur profession. Une démarche qui prend parfois plus de dix ans. Alors combien de temps les médecins étrangers ont-ils vocation à rester ? La carte de séjour "Talent" n'est valable que de 1 à 4 ans. TF1 | Reportage J. De Francqueville, C. Auberger, B. Chastagner