Déserts médicaux : les infirmières en renfort

Depuis un an et demi, une infirmière libérale a complètement changé sa façon d'exercer. Elle a passé un diplôme d'infirmière en pratique avancée. Les trois médecins avec qui elle travaille lui adressent des patients atteints de diabète, de maladie cardiovasculaire ou de Parkinson. Elle devient alors leur principal interlocuteur. Le médecin lui a alors prescrit des médicaments, que l'infirmière pourra ensuite renouveler. Ce dispositif permet de libérer du temps aux généralistes pour d'autres patients. Sur les millions de Français aujourd'hui sans médecin traitant, 600 000 souffrent d'une maladie chronique. Dans un cabinet médical de la Drôme, les infirmières interviennent aux côtés des médecins pour donner des conseils de nutrition ou d'activité physique aux patients. Aujourd'hui, on compte 2 400 infirmières spécialisées. Le gouvernement en souhaiterait davantage, car à la différence des médecins, les infirmières sont encore bien présentes sur tout le territoire. TF1 | Reportage C. Bayle, B. Rey