Déserts médicaux : y a-t-il des solutions ?

Vous l’avez tous remarqué. Pour décrocher un rendez-vous chez un ophtalmologue, un gynécologue ou autre médecin spécialiste, il faut s’y prendre très à l’avance. Alors, les spécialistes sont-ils inaccessibles ? La carte est presque entièrement rouge. Cela représente les zones où il est difficile de consulter un ophtalmologue. Si vous recherchez un médecin sans dépassement d’honoraire, cela vire à l’impossible : 8 Français sur 10 ont du mal à trouver un ophtalmologue remboursé à 100% par la Sécurité sociale, selon l’étude d’UFC-Que Choisir. Alors, comment l’expliquer ? L’une des raisons selon les spécialistes : l'équipement de plus en plus pointu dans lesquels ils sont impossibles d’amortir avec le tarif actuel. Quelles solutions envisagées ? L’UFC-Que Choisir préconise de limiter les dépassements d'honoraires et de contraindre les médecins. Les négociations entre les médecins et l’assurance médecin commenceront bientôt. TF1 | Reportage M. Brossard, M. Kouho, S. Boujamaa