Désinformation : comment la Russie menace la France

Ces images ont inondé les réseaux sociaux et les médias : des étoiles de David peintes sur les murs de Paris, la colère agricole, la psychose des punaises de lit, des mercenaires français qui auraient été tués en Ukraine. A priori, il n'y a aucun lien entre ces événements qui ont fait la une ces derniers mois. Pourtant, des articles ont été partagés des milliers de fois, en français, par des sites russes, comme Pravda, ou bien sur les réseaux sociaux derrière lesquels se cache la désinformation de la Russie. Notre équipe de vérificateurs a travaillé sur une vidéo, créée de toute pièce. On veut nous faire croire que les agriculteurs ont aspergé de fumier l'ambassade d'Ukraine à Paris. Il s'agit en fait du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et les images datent de l'an dernier, en 2023. Un faux communiqué de l'ambassadeur ukrainien a même été fabriqué. Désinformation, piratages, ingérence... la Russie mène-t-elle une cyberguerre à la France ? Dans la sphère politique, au plus près de l'exécutif, un conseiller nous le confirme. L'arme des Russes pour mener leurs actions, ce sont des logiciels informatiques capables de diffuser en boucle des fausses informations toutes les 45 secondes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage I. Bornacin, F. Litzler, F. Mignard