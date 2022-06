Déstockage et invendus : la solution pour faire des économies

Pascal et Sylviane sont des habitués du magasin. Ici, tous les produits sont des invendus. Le couple de retraités vient trouver des fruits et légumes frais à prix réduits. Tous les deux travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, ils touchent une retraite modeste, et la récente hausse des coûts de la vie ne les a pas aidés. Kenny et Lucie, ont eux aussi un budget serré. Ces deux étudiants Nantais dépensent chacun entre 60 et 90 euros par mois pour se nourrir. Pour économiser, ils commandent des repas invendus sur une application spécialisée. Pour le déjeuner, ils ont trouvé un plat chez cette restauratrice qui préfère brader ses surplus que de les gaspiller. Kenny estime économiser plus d'une vingtaine d'euros par mois. Pour dépenser moins, certains se sont tournés vers des magasins de déstockage. C'est le cas de Daniella, professeure d'italien. Elle y trouve souvent des produits pour son mari, son fils et elle. Aujourd'hui, le rayon cosmétique retient son attention. Les produits sont 30 à 60 % moins chers qu'en grande surface. Daniella préfère venir ici pour les crèmes, les parfums et les produits de beauté. Le marché des invendus est en plein développement, car il répond à deux attentes des Français : la lutte contre le gaspillage et la chasse aux économies pour retrouver du pouvoir d'achat. T F1 | Reportage M. Giraud, H. Laurenceau