Destruction du Signal : d'autres habitations menacées ?

Les derniers murs du Signal sont tombés cet après-midi. Des tonnes de béton ont été démolies. Plus de 50 ans de souvenirs qui s’évanouissent pour les habitants de Soulac. Ceux qui sont venus ce matin pour assister à la fin du Signal souhaitent que l’on tire les leçons de ce que l’érosion a produit ici, car c’est toute la côte aquitaine qui pourrait être menacée. Certaines villes anticipent ce que pourrait provoquer l’érosion, mais c’est une course contre la montre. A Lacanau, une digue qui protège 1 000 logements vient d’être renforcée, avec 18 000 tonnes de blocs de pierre. Mais en 2035, elle ne suffira plus. Alors la mairie commence déjà à relocaliser les installations du bord de mer. “Les premières relocalisations qui seront décidées sont le poste de secours, la Maison de la Glisse qui est à deux pas de la plage, et les parkings que vous voyez derrière moi. Toutes ces voitures vont disparaître”, selon Laurent Peyrondet, maire (MoDem) de Lacanau (Gironde). Une mesure encore plus radicale, après 2050, c’est toute la ville qui pourrait déménager dans les terres loin du bord de mer. TF1 | Reportage N. Hadj, C. Devaux, L. Boudjeroudi