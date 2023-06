Destruction d'un barrage : des dizaines de milliers d'Ukrainiens évacués

Le barrage a explosé peu avant trois heures du matin. Plus rien ne retient les eaux du Dniepr, qui se déversent sans aucun contrôle. La conséquence est immédiate. Tous le cours du fleuve a commencé à déborder et cela ne fait que commencer à Nova Kakhovka, situé sur la rive occupée par les Russes. Mais plus loin également, du côté de Kherson sur la rive ukrainienne. Au moins 16 000 personnes doivent être évacuées. Au total, 80 localités sont directement menacées par ce nouveau danger qui s'ajoute à tous les autres. Kiev accuse les Russes d'avoir sciemment détruit cette infrastructure essentielle, à l'aide d'explosifs. Ces derniers démentent et parlent de sabotage ukrainien. Le barrage de Kakhovka est un ouvrage de trois kilomètres de long. Il permettait de réguler quelques 18 milliards de mètres cubes d'eau. Comme les eaux du Dniepr, qui servent aussi à refroidir la centrale nucléaire de Zaporijia. Cette dernière ne semble pas être menacée pour l'instant. Malheureusement, le delta du Dniepr sera immanquablement noyé sous les flots. TF1 | Reportage M. Scott