Détenu en fuite : d'importants moyens de recherche déployés

Juste après l'attaque de ce mardi matin, un hélicoptère avait été dépêché à proximité du péage. Une opération de gendarmerie a été déclenchée. Près de 200 effectifs ont été mobilisés sur le terrain pour stabiliser la scène et fouiller toute la zone. Mais près de 10 heures après le début de cette cavale, et même si les forces de l'ordre restent mobilisées sur le terrain, c'est un autre travail d'enquête qui est actuellement en cours. Chaque caméra de l'autoroute est visionnée et scrutée. Les policiers surveillent également de très près l'entourage du fugitif, Mohamed Amra, avec l'objectif de trouver des indices qui leur permettraient de remonter jusqu'à lui et à ses complices. TF1 | Duplex J. Quancard