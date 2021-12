Détenu en Iran, un Français entame une grève de la faim

Ce sont les dernières photos de son frère. “C'était en Iran pendant le confinement où il était du coup solo à être confiné dans son van dans le désert”. Benjamin Brière a été arrêté en mai 2020 dans le Nord de l’Iran. Téhéran l'accuse d'espionnage après avoir survolé et photographié avec son drone de loisirs des zones interdites, comme ce parc national où il a été arrêté. Les autorités lui reprochent aussi des faits de propagande parce qu'il avait posté sur les réseaux sociaux cette photo évoquant l'obligation de porter le voile en Iran. Sa sœur Blandine ne comprend toujours pas. “Ce sont des accusations qui sont sans fondement, qui sont complètement incompréhensibles. On parle simplement d'un touriste qui n'est évidemment pas un espion, ni un agent de quelconque renseignement”, insiste-t-elle. La jeune femme n'a que très peu de nouvelles de son frère, incarcéré depuis presque 20 mois. Le 25 décembre, le Français a démarré une grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention. “Ils sont une vingtaine, voire une trentaine dans une cellule où du coup, pas d'intimité, où les journées sont à répétitions. Ses codétenus sont condamnés à mort pour certains, donc il y a une espèce d'atmosphère très difficile à vivre”, poursuit-elle. Benjamin Brière s'est toujours défendu d'être un simple touriste. “Sur le territoire iranien, la liberté d'expression n'est pas tout à fait la même que chez nous. Nous n'avons absolument aucune perspective de mise en accusation, de procès, de garantie, de droits de la défense, d'exercice de ses droits”, souligne Philippe Valent, avocat de la famille. Pour les faits qui lui sont reprochés, le Français devrait être conduit devant le tribunal révolutionnaire d'Iran. Il risque à ce jour la peine de mort. TF1 | Reportage A. Basar, C. Gerbelot, C. Maguet, C. Souhaut, S. Vignon, S. Thizy, G. Jongis