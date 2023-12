Détenus radicalisés : quel suivi après la prison ?

Dans la soirée de ce lundi 4 décembre, Armand R et une femme de son entourage sont toujours interrogés par les enquêteurs. C’est toutefois la fin des gardes à vue pour ses parents. Armand R a revendiqué l’attaque dans une vidéo. L’assaillant présumé est sorti de prison en 2020 et fait partie des 486 détenus pour terrorisme islamiste à avoir été libéré depuis 2018. Pour eux, quel suivi à la sortie de prison ? Ils restent surveiller de très près, même après avoir purgé leur peine. Bracelet électronique, suivi psychiatrique, défense d’entrer en contact avec certaines personnes, obligation de pointer au commissariat parfois tous les jours et interdiction de sortir d’un périmètre donné, ce sont des mesures prononcées dans 95 % des dossiers. Sur le côté administratif, le préfet peut lui aussi imposer une surveillance quotidienne. Mais pour une prise en charge médicale, cela se complique. Que se passe-t-il en termes de soins psychiatriques ? Le préfet et le maire n'ont pas de pouvoir, sauf urgence en cas de danger, un trouble à l'ordre public et sur l'avis de médecin, une hospitalisation d'office provisoire de 72 heures maximum. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Chevreton