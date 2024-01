Détournement de sons et d'images : les dérives de l'intelligence artificielle ?

En plus d'être la chanteuse la plus populaire au monde, Taylor Swift est aussi une adepte de cuisine. Elle s'est déjà affichée avec les célèbres cocottes Le Creuset, et c'est ce qui a inspiré les escrocs. Avec l'intelligence artificielle, ils reproduisent la voix de la chanteuse. Les fans cliquent sur la vidéo, et tombent sur un faux site, où est affiché 100 % de réduction sur des cocottes qui peuvent coûter jusqu'à 500 euros. Les clients n'ont qu'à s'acquitter des frais d'expédition, de presque dix dollars. Mais multiplié par x millions de fans, inutile de calculer les gains pour les escrocs. Ce n'est pas la première fois que l'image de personnalités est utilisée dans ce genre d'arnaque, comme Tom Hanks pour des dentifrices, Elon Musk pour les crypto-monnaies, ou Oprah Winfrey pour des bonbons amincissants. Et la France n'est pas épargnée, même nos journalistes sont victimes de ce phénomène. Les plateformes traquent ces fausses publicités, mais il y en a tellement. Malgré les signalements, elles font rapidement le tour du web, et le mal est fait. Malheureusement, personne ne deviendra riche avec ce type de site, donc il va falloir se méfier. TF1 | S. El Gadir