Détournements : les vols de fret explosent

Le temps, c’est de l’argent, surtout dans le monde du transport. Il faut aller vite pour charger et décharger. Un camion en retard, cela entraîne des pénalités. Les vérifications des documents sont donc parfois sommaires, une faille dans laquelle certains escrocs se sont engouffrés. En mai 2023, les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de Versailles, ont interpellé une équipe spécialisée dans le détournement de fret. Quatre hommes se faisaient passer pour des employés d'une vraie société de transport. La marchandise volée était stockée dans un entrepôt, d'un village de l’Oise, que nous apercevons à l’image. En quelques mois, cette équipe a dérobé des meubles, des capsules de café, du matériel optique, des pompes à chaleur, des trottinettes, et surtout 18 000 flacons d’un parfum de luxe. Valeur à la revente, estimée à un million huit cent mille euros. Comment ont-ils fait pour détourner des marchandises aussi variées ? Ils passaient par des bourses de fret, des sites internet réservés aux professionnels du transport. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais., J.P. Héquette, F. Chevallay