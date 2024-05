Deux agents pénitentiaires tués dans l'Eure : une vague d'émotion

Ils ont perdu la vie en faisant leur travail. Le garde des Sceaux est venu présenter ses condoléances à leurs collègues, leurs amis, leurs familles. "J'ai d'abord rencontré la femme de l'une des victimes. Son mari aurait dû rentrer à cette heure-ci. Il est mort", déplore Éric Dupond-Moretti. L'un est un père de famille, l'autre allait le devenir dans quelques mois. Une promesse : retrouvé et jugé les auteurs de ce crime. "Il y a de la tristesse, un certain choc aussi. Il y a énormément de colère", dénonce Damien Luce, secrétaire interrégional de FO Justice. Même sentiment dans le village où vivait l'un des deux agents pénitentiaires tué mardi matin. "Le meilleur terme, c'est la colère. On ne peut pas accepter ce genre de situation", s'insurge Philippe Lagalle, maire (SE) de Thury-Harcourt Le Hom (Calvados). Un hommage a été aussi rendu à l'Assemblée nationale pour exprimer la peine de tout un pays. Toute la journée, le même effroi est partagé par tous les bords politiques. Des syndicats appellent au blocage le mercredi 15 mai de tous les établissements pénitentiaires en mémoire de ceux qui étaient leurs collègues. TF1 | Reportage F. De Juvigny, L. Barbier, L. Lemaitre