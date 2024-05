Deux agents tués : le récit de la terrible attaque d’un fourgon pénitentiaire

Il est onze heures lorsque le convoi pénitentiaire passe la barrière de péage. Une voiture noire arrive en sens inverse et percute le fourgon. L’assaut vient d’être lancé. Sur des images de vidéosurveillance, plusieurs hommes sortent du véhicule derrière le convoi. Puis, les passagers de la voiture bélier sortent à leur tour. Ils n’ont laissé aucune chance aux fonctionnaires à l’avant du fourgon. Au même moment, le passager d’un bus filme également la scène : les deux hommes que l'on voit à l’image, habillés en noir, sont lourdement armés. Dans un autre autobus, également au niveau du péage, des passagers pris de panique se mettent à l'abri après avoir entendu les coups de feu. Anaïs était à bord. Elle a eu la peur de sa vie. Quelques secondes plus tard, les malfaiteurs ouvrent la porte du fourgon, pour faire évader un détenu, escorté du tribunal de Rouen, vers la maison d’arrêt d’Évreux. On le voit sur les images se jeter hors du fourgon. Un des assaillants met le feu à la voiture bélier. Puis, l’équipe de malfaiteurs prend la fuite, notamment à bord d’une voiture blanche. TF1 | Reportage A. Bourdarias, J. Quancard, F. Le Goïk