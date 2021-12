Deux femmes retenues en otage par un homme armé à Paris

C’est un quartier totalement bouclé où seuls des policiers armés jusqu’aux dents ont le droit de passer. La prise d’otages a démarré il y a actuellement un peu plus de cinq heures. Le suspect est un homme de 56 ans, décrit comme très fragile psychologiquement. Armé d’un couteau, il détient deux femmes. Toutes les deux employés d’un bazar situé dans cet arrondissement de l’Est parisien. Lila Hamdi, une restauratrice, jointe au téléphone, travaille juste en face. Toute à l’heure, elle a accueilli une femme qui a réussi à s’échapper. Il y a quelques minutes encore, le preneur d’otages parlait toujours au négociateur de la BRI, la brigade de recherches et d’interventions. Mais ses propos sont très confus. Il exige de rencontrer le ministre de la Justice Eric-Dupond Moretti et de s’entretenir avec l’avocate d’Omar Raddad, ce jardinier accusé de meurtre dans les années 90 qui clame toujours son innocence. T F1 | Reportage G. Brenier, C. Hurel