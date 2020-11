Deux francophiles et trois personnes atypiques dans l’équipe de Joe Biden

"L'Amérique est de retour", c'est le slogan choisi par Joe Biden en présentant son équipe. Le nouveau président élu met en avant la parité et la diversité. C'est aussi le retour au premier plan de personnalités très francophiles comme Antony Blinken à tête de la diplomatie américiaine. Élevé en France, il va essayer de resserrer les liens entre les Etats-Unis et l'Europe. John Kerry, francophone et diplomate chevronné également, devient le représentant pour le climat de Joe Biden. C'est lui qui avait signé en 2015 l'accord de Paris sur le climat avec sa petite-fille dans les bras. C'est peut-être le choix le plus commenté de Joe Biden. Un immigré cubain Alejandro Mayorkas prend en charge la Sécurité intérieure. Premier latino à diriger ce ministère, il veut revenir sur le politique anti-immigrant de Donald Trump. Une femme arrive aussi pour la première fois à la tête du Renseignement national : Avril Haines. La nouvelle ambassadrice à l'ONU sera Linda Thomas-Greenfield. Cette diplomate afro-américaine a grandi dans une Louisiane ségréguée. Le processus de transition entre Joe Biden et Donald Trump a officiellement commencé. Cela signifie que le démocrate a maintenant accès aux informations classées secret défense et que son équipe dispose de plusieurs millions de dollars pour commencer à travailler.