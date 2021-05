Deux homme abattus dans les Cévennes : 200 gendarmes à la recherche du tireur

Ce mardi matin, peu après 8h, le salarié d'une scierie aux Plantiers a abattu son patron ainsi qu'un autre employé. Dans ce petit village cévenol, chacun connaissait Luc Teissonnière, le patron de la scierie et la seconde victime âgée d'une trentaine d'années. Ce chef d'entreprise avait été filmé par nos journalistes en mai 2011 lors d'un reportage sur la filière bois. Âgé de 29 ans, marié et licencié dans un club de tir, le tueur présumé travaillait dans cette scierie depuis un an. Il est retourné chez lui après la fusillade pour prendre des munitions et peut-être d'autres armes. Le fugitif est donc considéré comme très dangereux. Selon le procureur d'Alès, François Schneider, il n'est pas connu pour des violences ni pour des faits particuliers. Mais depuis quelque temps, il avait un comportement assez inquiétant de type paranoïaque. La traque a commencé dès le début de cette matinée. Elle est d'une ampleur inédite dans les Cévennes, car plus de 200 gendarmes sont déployés avec sept hélicoptères en appui. Le GIGN fouille minutieusement cette zone extrêmement boisée. Ce soir, la population des Plantiers est toujours cloîtrée chez elle et tous les accès au village sont interdits.