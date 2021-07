Deux injections sinon rien : Malte se ferme aux non-vaccinés

Leur séjour à Malte s'est prolongé, mais ce ne sont plus des vacances pour ces jeunes Français. Une centaine de mineurs partis en voyage linguistique. Trois d'entre eux sont testés positifs avant leur retour en France. Les autorités maltaises les considèrent alors tous cas contact et leur imposent un isolement de deux semaines dans cet hôtel. "J'ai reçu un document officiel pour me dire que j'étais en isolement et que je n'avais pas le droit de partir et je risque une amende de 3 000 euros". Du jour au lendemain, on s'est retrouvé bloqués, sachant que deux jours avant, on faisait ce qu'on voulait, on allait dans les restos", témoigne l'un des garçons. Depuis quelques jours, Malte resserre la vis face au Covid et cible particulièrement les touristes. S'ils sont encore nombreux à se rendre aisément sur l'archipel, demain les choses changent. Seules les personnes ayant reçu deux doses de vaccin seront autorisées à passer la frontière. Alors cet après-midi devant l'aéroport, beaucoup de voyageurs non vaccinés arrivés plus tôt que prévu. Face à une recrudescence des contaminations depuis le début du mois, la stratégie de Malte est claire : filtrer à l'entrée pour se préserver. À l'intérieur de ses frontières, Malte continue de vivre normalement. Les bars, les restaurants et les lieux culturels sont ouverts. Des secteurs qui dépendent énormément du tourisme étranger. Alors beaucoup de Maltais craignent d'être privés de vacanciers cet été. "Ça faisait longtemps qu'on attendait cette saison touristique, parce qu'on n'a pas travaillé pendant des mois". Mais là s'ils ferment en partie les frontières, on repart en arrière", s'inquiète Silvano Taormina, directeur du restaurant "Il Teatro" à la Valette. Les étrangers non vaccinés seront-ils prêts à franchir le cap pour pouvoir découvrir l'archipel ? C'est en tout cas l'espoir des professionnels du tourisme maltais.