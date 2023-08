Deux jeunes reconnaissent s'être introduits dans le collège de Lisieux

Ils ont forcé la porte du collège, une trentaine de minutes avant la mort du principal, Stéphane Vitel. C’est ce que raconte aux enquêteurs un jeune de 17 ans venu avec sa mère au commissariat lundi, et un autre 19 ans, ancien élève du collège, interpellé ce mercredi matin. Lorsque le principal entre dans l’établissement vendredi dernier à 6h34, eux disent être déjà repartis. Grâce à une analyse des messages et des vidéos tournées, c'était après une nuit d'errance et d’alcool. Que s’est-il passé ce matin-là ? Y avait-il quelqu’un d'autre dans l’établissement ? C’est ce que laisse entendre les deux jeunes. Un peu plus tard, l’épouse du principal raconte avoir entendu une voiture démarrée en trombe. Les enquêteurs continuent leur travail. Ils devront déterminer si Stéphane Vitel a été tué ou s’il est mort de cause naturelle. Selon le procureur, il souffrait d'une maladie cardio-vasculaire. Les deux jeunes, eux, risquent sept ans de prison pour la dégradation et leur intrusion dans l’établissement. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Santos, G. Thorel