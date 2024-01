Ski hors piste : avalanche mortelle au pied du Mont-Blanc

Il est un peu plus de 15H30 ce jeudi 28 décembre après-midi, quand les secours sont alertés. Une avalanche vient de se déclencher, non loin d'un télésiège, dans un secteur hors-piste de la station de Saint-Gervais. Trois personnes sont emportées. Selon nos informations, un moniteur et deux clients étrangers d'une même famille. Après de longues heures de recherches, les secouristes retrouvent le guide indemne.Les deux personnes qui l'accompagnaient, elles, sont décédées. Dans la soirée de ce jeudi, Jean-Marc Peillex, maire de la commune Saint-Gervais-les-Bains, se dit attristé, skier dans ce secteur était selon lui risqué aujourd'hui. Selon le maire, seul le guide portait un appareil de détection des victimes d'avalanche. TF1 | Reportage J. Cressens, J. Quancard, S. Jou