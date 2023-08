Deux morts en quatre jours à Nîmes : le RAID envoyé en renfort

Ce matin du jeudi 24 août, des ronds désignent les emplacements des douilles d'armes de guerre, que les policiers ont ramassées la veille. Il y en avait une quinzaine. Un jeune homme de dix-huit ans a été abattu en pleine nuit sur un point de deal, dans un quartier de Pissevin à Nîmes. Les tirs ont réveillé les habitants, parmi eux, une femme qui ne souhaite pas montrer son visage, par peur des représailles : "J'ai entendu des bruits de tirs très forts. J'ai peur, ici, on n'est pas en sécurité" , témoigne-t-elle. Le mardi 22 août, nous avons filmé ce même point de deal et deux personnes s'y trouvaient. La CRS 8 est déployée le même jour. À leur arrivée, l'endroit est vide. Mais dès le lendemain, le trafic reprend. Un guetteur posté à l'entrée de la cité le prouve. Les habitants s'interrogent, où est la CRS 8 ? À trois heures du matin, elle lève le dispositif. Une heure plus tard, l'homme est abattu. Changement de stratégie pour aujourd'hui, la CRS 8 et la police nationale mènent une action coup de poing dans le quartier. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, F. Maillard, S. Iorgulescu