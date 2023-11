Deux morts et de nombreux dégâts : 24 heures de tempête

Des vagues de presque onze mètres de haut au Guilvinec. La tempête s'est déchaînée sur la côte sud de la Bretagne, comme sur la côte nord. Au large, sur l'île anglaise de Jersey, une tornade fait s'envoler les toits. Chez une femme qui dort à côté de son bébé, le vent va carrément faire exploser la fenêtre. Elle attrape l'enfant et s'enfuit. Tous les deux vont bien. Toute la nuit, le vent va souffler sur le nord-ouest de la France. Dans L'Aisne, il va faire un mort, le chauffeur d'un camion. Dans la nuit du mercredi 1er novembre, il a percuté de plein fouet un arbre déraciné par le vent. Le chauffeur est décédé pendant son transfert à l'hôpital, il était 4 heures du matin. Autour de 6 heures, au lever du jour, le vent est toujours déchaîné. Des rafales à plus de 150km/h, des vagues de plusieurs mètres de haut, à l'assaut du port de Goury. Malgré ces conditions, les pompiers enchaînent les interventions par centaine, en pleine tempête, comme à Granville, pour fixer un toit qui allait s'envoler. La tempête, ensuite, se décale encore. À midi, elle atteint le haut des côtes normandes et du nord de la France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler