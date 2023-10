Deux otages libérées : quel est le calcul du Hamas ?

Deux cent trois chaises vides, chacune symbolise un des otages capturés par le Hamas. En plein cœur de Tel Aviv, les Israéliens ne veulent pas oublier. Mais comment les faire revenir ? Les deux Américaines libérées l'ont été grâce à l'intervention d'un intermédiaire. Le gouvernement des États-Unis l'a saluée directement. La monarchie du golfe est l'un des principaux soutiens du Hamas. En 2013, le chef de l'organisation, Ismaël Haniyeh, est accompagné de l'Émir qatari de l'époque. Jusqu'à récemment, le Qatar envoyait 28 millions d'euros mensuels à Gaza. Officiellement pour payer les salaires des membres du gouvernement. Les démocraties occidentales bénéficient également de ce soutien clé. "Il est pratiquement interdit aux États d'avoir des contacts avec les entités terroristes. Les États ne peuvent pas en avoir ou ne peuvent pas reconnaître qu'ils en ont de toute façon, alors que le Qatar peut le faire. Au fait, ça passe toujours par des intermédiaires", explique Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice. Les États-Unis se sont déjà appuyés sur le Qatar, notamment pour négocier avec les Talibans leur départ d'Afghanistan. Mais obtenir la libération de tous les otages est-il un objectif atteignable ? Pour Lætitia Bucaille, professeure de sociologie politique à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), "l'ampleur des exactions que le Hamas a commises provoque une réaction de grande fermeté du côté israélien. Donc, la situation de guerre est difficilement compatible avec la négociation". Mais le Hamas, en relâchant des Américaines, montre à Washington, le plus puissant allié d'Israël, que la négociation est possible, et peut-être ainsi à retenir une attaque au sol des Israéliens. TF1 | Reportage F. Litzler