Deux policiers mis en cause pour des propos racistes

Un homme, considéré comme suspect par les autorités, a été victime d'insultes racistes proférées par deux policiers lors de son arrestation. La scène a été filmée discrètement par un témoin sur les bords de la Seine. Les mots entendus et les rires de ces agents de police ont profondément choqué un habitant, lui aussi témoin de l'incident. Une enquête judiciaire a été ouverte. Sans attendre, le Préfet de police de Paris a d'ores et déjà demandé la suspension des deux fonctionnaires mis en cause.