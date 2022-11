Deux roues : bientôt un contrôle technique

Les deux roues devront bien passer par la case contrôle technique. Comme pour les voitures, quatre ans après la première mise en circulation du véhicule, puis tous les deux ans. Ce contrôle s'appliquera à tous les véhicules de plus de 125 centimètres cubes, qu'il ait deux ou trois ou quatre roues comme les quads. Les voitures sans permis sont aussi concernées. L'idée derrière cette mesure est de bannir les véhicules en mauvais état, pour limiter la pollution et les accidents. Dans les centres de contrôle technique, on s'attend à voir affluer les nouveaux clients. Le problème est de savoir si le personnel sera prêt à temps, car aujourd’hui personne n’y est formé. Et la formation prendra au moins 100 environ, comme l’explique Franck Beurier, contrôleur technique chez Auto sécurité, en Hauts-de-Seine. Il y a aussi des appareils et des équipements qu'il va falloir acheter. De nouveaux bancs de freinage ou de suspension adaptés aux motos. Reste enfin à savoir à quelle date s'appliquera cette mesure, quel sera le calendrier et combien coûtera ce nouveau contrôle technique. Les spécialistes évoquent entre 50 et 70 euros. TF1 | Reportage D. Sitbon, J. Maviert, I. Rachati